Хто заважає підприємцям отримувати дані про держзакупівлі?

Служба безпеки України і Генеральна прокуратура посилять роботу зі скасування обмежень, що зважають підприємцям отримувати інформацію про державні закупівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ, співголова Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на брифінгу за підсумками наради під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА зі співголовами робочої групи. У нараді взяли також участь співголова групи, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО і заступник глави Секретаріату Президента – Уповноважений Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігор ПУКШИН.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, Міжвідомча робоча група з питань боротьби з корупцією найближчим часом має намір розширити можливості національного та закордонного бізнесу шляхом отримання інформації про тендерні процедури.

«За підтримки Президента України вже цього місяця розпочнеться посилена робота із скасування усіх обмежень, які заважають національному бізнесу або міжнародним учасникам тендеру отримувати усю інформацію про тендерні процедури, які відбуваються в органах виконавчої влади, про використання бюджетних коштів», – підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В.о. голови СБУ також зазначив, що Президент України акцентував увагу керівників силових структур на деяких аспектах. Зокрема, на необхідності зосередження усіх зусиль на боротьбі з корупцією в управлінському апараті на найвищому рівні. «Це ті міністерства, які роблять таємною або перешкоджають проведенню прозорих тендерів та інших процедур з використання бюджетних коштів», – наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, усі засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції відбуватимуться у відкритому режимі за участю представників неурядових громадських організацій.