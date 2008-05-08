Вугільна промисловість Донбасу не заробляє на зарплату - губернатор

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО сказав, що нині вугільна промисловість Донецької області не заробляє на виплату заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 7 травня на прес-конференції.

Крім того, за словами В.ЛОГВИНЕНКА, "на сьогодні 30% шахт регіону видобувають 70% загального об`єму видобутку вугілля, а решта 70% шахт видобувають лише 30% об`ємів вугілля".

Голова Донецької ОДА наголосив, що у вугільній галузі й "з фінансуванням достатньо складно".

Він повідомив, що "на 14 травня уряду готується документ від Міністерства вугільної промисловості з концепцією подальшої долі вугільної галузі України". В.ЛОГВИНЕНКО запевнив, що напрацювання Донецької області щодо можливого поліпшення ситуації в галузі "безумовно буде використано в новій концепції".

За його словами, сьогодні всі вугледобувні підприємства регіону можна розділити на чотири групи.

До першої групи В.ЛОГВИНЕНКО зарахував ті шахти, які є фінансово самостійними, самодостатніми та розвиваються підприємствами.

До другої групи - шахти, які мають запаси вугілля, і в разі певного інвестування протягом 2-3 років можна вивести ці вугледобувні підприємства на той рівень, коли "вони зможуть самостійно працювати і не користуватися фінансовою підтримкою".

Третя група - шахти, які "необхідні в структурі паливного балансу країни, зокрема Донецької області". "Проте вивести ці шахти на фінансову достатність немає змоги, але ми розуміємо, що, вклавши певну суму коштів, можна мінімізувати бюджетну допомогу й одержати паливо, вугілля", чи то коксівне, чи то енергетичне, - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. Також він додав: "Тобто такі шахти треба підтримати, але водночас мінімізувати бюджетну підтримку".

До четвертої групи вугледобувних підприємств голова ОДА зарахував ті, які не "мають перспективи на сьогодні й за собівартістю вугілля, і за запасами". "Є шахти, які відпрацювали 80-100 років. Роботи здійснюють на глибині більш як тисяча метрів, - аргументував він. - Тому ми розуміємо, що їх треба законсервувати".

Кажучи про можливу приватизацію шахт, В.ЛОГВИНЕНКО з жалем констатував, що "плачевна доля буде вугільних підприємств серед об`єктів, запланованих на приватизацію, і ми з ними мучитимемося". "Нічого конкретного з цього питання, з питання приватизації, дій жодних немає", - сказав голова Донецької ОДА.