Вугільна промисловість Донбасу не заробляє на зарплату - губернатор

09:49, 08 травня 2008
Суспільство
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Логвиненко розділив підприємства на 4 групи

Володимир ЛОГВИНЕНКО
Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО сказав, що нині вугільна промисловість Донецької області не заробляє на виплату заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 7 травня на прес-конференції.

Крім того, за словами В.ЛОГВИНЕНКА, "на сьогодні 30% шахт регіону видобувають 70% загального об`єму видобутку вугілля, а решта 70% шахт видобувають лише 30% об`ємів вугілля".

Голова Донецької ОДА наголосив, що у вугільній галузі й "з фінансуванням достатньо складно".

Він повідомив, що "на 14 травня уряду готується документ від Міністерства вугільної промисловості з концепцією подальшої долі вугільної галузі України". В.ЛОГВИНЕНКО запевнив, що напрацювання Донецької області щодо можливого поліпшення ситуації в галузі "безумовно буде використано в новій концепції".

За його словами, сьогодні всі вугледобувні підприємства регіону можна розділити на чотири групи.

До першої групи В.ЛОГВИНЕНКО зарахував ті шахти, які є фінансово самостійними, самодостатніми та розвиваються підприємствами.

До другої групи - шахти, які мають запаси вугілля, і в разі певного інвестування протягом 2-3 років можна вивести ці вугледобувні підприємства на той рівень, коли "вони зможуть самостійно працювати і не користуватися фінансовою підтримкою".

Третя група - шахти, які "необхідні в структурі паливного балансу країни, зокрема Донецької області". "Проте вивести ці шахти на фінансову достатність немає змоги, але ми розуміємо, що, вклавши певну суму коштів, можна мінімізувати бюджетну допомогу й одержати паливо, вугілля", чи то коксівне, чи то енергетичне, - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. Також він додав: "Тобто такі шахти треба підтримати, але водночас мінімізувати бюджетну підтримку".

До четвертої групи вугледобувних підприємств голова ОДА зарахував ті, які не "мають перспективи на сьогодні й за собівартістю вугілля, і за запасами". "Є шахти, які відпрацювали 80-100 років. Роботи здійснюють на глибині більш як тисяча метрів, - аргументував він. - Тому ми розуміємо, що їх треба законсервувати".

Кажучи про можливу приватизацію шахт, В.ЛОГВИНЕНКО з жалем констатував, що "плачевна доля буде вугільних підприємств серед об`єктів, запланованих на приватизацію, і ми з ними мучитимемося". "Нічого конкретного з цього питання, з питання приватизації, дій жодних немає", - сказав голова Донецької ОДА.

 

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