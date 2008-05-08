У Києві пограбували ще один банк

У Києві 7 травня було скоєно розбійний напад на відділення "Міжнародного комерційного банку", яке розташовано в Оболонському районі столиці на вул.Куренівській 5/7.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, близько 14.45 невідомий чоловік зайшов до приміщення фінансової установи та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, примусив касира віддати йому гроші. Заволодівши приблизно 40 тис. грн., він втік.

Як зазначили в ЦГЗ, на момент пограбування у відділенні були лише троє 20-річних співробітниці, які не чинили грабіжникові опір. Одна з них натиснула "тривожну кнопку". Проте охоронці приватної охоронної агенції прибули на місце пригоди лише через п’ять хвилин після нападу.

Наразі міліція порушила кримінальну справу за ст.187 Кримінального кодексу України (розбій) та вживає заходи зі встановлення особи злочинця та його затримання. Також міліція звертається до всіх, хто міг бути свідком злочину чи щось знає про місцезнаходження грабіжника, звертатися до Оболонського райуправління міліції.