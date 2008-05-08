У День Перемоги спокій киян берегтимуть 1,5 тис. правоохоронців

У Києві в День Перемоги охорону громадського порядку при проведенні масових заходів забезпечуватимуть майже півтори тисячі співробітників МВС, внутрішніх військ та курсанти Національного університету МВС України.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Також передбачено ще близько півтисячі резерву.

У ЦГЗ зазначили, що підвищена охорона громадського порядку здійснюватиметься під час пішої ходи ветеранів Хрещатиком, у парку Слави, біля музею Великої Вітчизняної війни. Також вживатимуться заходи щодо попередження актів вандалізму.

Передбачається, що, відповідно до заявок, поданих до Київської міської державної адміністрації, у святкових заходах в столиці візьмуть участь близько 35 тис. осіб.