Відповіді на тести з історії опублікували в Інтернеті

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опубліковано правильні відповіді на тестові завдання з історії України.

Відповіді розміщено за адресою www.testportal.com.ua в розділі "Відповіді ЗНО-2008", повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Більшість питань у тестових завданнях стосувалися періоду новітньої історії ХХ та ХХІ століть.

У тестуванні з історії України, яке відбулося 7 травня, взяли участь 83 596 осіб – 85% від попередньо зареєстрованих.

Ті учасники, які не з`явилися до пунктів тестування з поважних причин, мають можливість до 5 червня зареєструватися для складання предмету під час додаткової сесії, що відбудеться з 26 червня по 4 липня.