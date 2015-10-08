Дії Росії у Сирії можуть призвести до ядерної катастрофи - Турчинов

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

За словами секретаря Ради нацбезпки, масований ракетний удар, який нанесла ударна корабельна група Каспійської флотилії збройних сил РФ по цілях на території Сирії, значно загострює ситуацію в зоні ведення бойових дій.

Турчинов нагадав, що з акваторії Каспійського моря корабельною ударною групою Каспійської флотилії у складі сторожового корабля “Дагестан”, флагману “Гепард”, малих ракетних кораблів “Град Свіяжськ”, “Углич” та “Великий Устюг” нанесено масований ракетний удар по цілях на території Сирії в провінціях Ракка, Ідліб, Алеппо.

«Всього здійснено 26 пусків крилатих ракет морського базування типу (КРМБ) 3М14 з універсального корабельного комплексу “Калібр-НК”», - повідомив він, наголосивши, що вперше в історії ВМФ РФ застосували крилаті ракети морського базування 3М14 у бойовій обстановці. «Раніше вони запускалися тільки в ході випробувань та учбових стрільб», - додав Турчинов.

Як зазначив секретар РНБО, застосування збройними силами РФ крилатих ракет для ураження об’єктів на території Сирії не можна пояснити військовою доцільністю, «тому що уражені цілі були в зоні досяжності російських літаків».

«Мета Москви - продемонструвати міжнародній спільноті рішучість та здатність російської армії застосовувати потужну ракетну зброю», - наголосив Турчинов.

У цьому зв'язку він сказав, що ці ракети здатні нести також ядерний боєзаряд. «Із звичайним зарядом ракета здатна вразити ціль на дистанції понад 1,5 тис. км, з ядерним - понад 2600 км. Маса боєзаряду однієї ракети складає 400 кілограмів», - пояснив він.

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На думку секретаря РНБО, використання подібної зброї створює надзвичайно небезпечний прецедент, «привчаючи міжнародне співтовариство до пасивного спостереження за бойовим застосуванням ракет, здатних нести ядерний боєзаряд».

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«Такі дії РФ - реальний і дуже небезпечний крок у напрямку провокування глобального військового конфлікту з можливим використанням ядерної зброї», - резюмував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу йшлося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот у Каспійському морі.