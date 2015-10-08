Мосійчук у важкому стані, у нього внутрішня кровотеча

Про це повідомила прес-служба Мосійчука на його сторінці у Фейсбук.

«Ігор Володимирович дійсно госпіталізований в реанімаційне відділення ЛШМД ( лікарня швидкої медичної допомоги - УНІАН), його попередній стан важкий, наявна внутрішня кровотеча. Проте ще добу він буде знаходитись під наглядом лікарів і лише після проведення всіх необхідних аналізів і обстежень можна буде говорити про точний діагноз і призначення конкретного лікування», - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про можливості вирішення бізнес-питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

Згідно з інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.