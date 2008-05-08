У Луганську накрили фіктивну фірму, яка "перекачала" 85 мільйонів

У Луганську працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинено діяльність фіктивного приватного підприємства (зареєстрованого на підставну особу), через розрахункові рахунки якого було перераховано 85 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв язків з громадськістю МВС України, внаслідок протиправних дій до державного бюджету не було сплачено обов’язкових платежів на загальну суму 4,9 млн. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).