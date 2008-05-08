Даїшники затримали підозрюваного в згвалтуванні 3-річної дівчинки
17:11, 08 травня 2008Суспільство
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Ведеться розслідування
У Житомирській області співробітники ДАІ затримали чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні 27 квітня трирічної дівчинки.
Як повідомив кореспонденту УНІАН в.о. начальника відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Олександр ТАЛЬКО, 4 травня співробітниками ДАЇ області поблизу села Провалівка Любарського району було затримано непрацюючого жителя цього району, який їхав на автомобілі разом з батьком.
О.ТАЛЬКО сказав, що зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи, ведеться розслідування. Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі.
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