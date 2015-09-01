ОБСЄ не підтверджує встановлення військовими РФ понтонних переправ через Сіверський Донець

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

Зокрема, спостерігачі заявляють, що слідуючи за інформацією про побудову понтонів через річку Сіверський Донець, вони 30 серпня оглянули всі місця доступу до річки вздовж українсько-російського кордону в районі між підконтрольними бойовикам "ЛНР" населеними пунктами Кружилівка (28 км на схід від Луганська) та Пархоменко (20 км на схід від Луганська).

"Під час останнього відвідування району (що відбулося 28 серпня), спеціальна моніторингова місія не побачила понтонів, мостів або (відповідних) робіт. СММ не спостерігала змін у порівнянні з попереднім візитом", - йдеться у звіті місії.

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Як повідомляв УНІАН, 25 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що російські військові формують військову інфраструктуру для перекидання додаткових сил на Донбас.

За його словами, інженерні підрозділи збройних сил РФ навели 5 понтонних переправ через річку Сіверський Донець на ділянці, де по її фарватеру проходить державний кордон України з Росією, «а також обладнали під'їзні шляхи до цих переправ».

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«Таким чином формується військова інфраструктура для забезпечення перекидання додаткових підрозділів російських військ на окуповану територію України для їх бойового застосування», - сказав секретар РНБО, наголосивши, що це є черговим свідченням прямої і безпосередньої участі російської армії у розв'язаній Кремлем війні на сході України.