Нідерланди зацікавлені в співпраці з Україною. Про це заявив сьогодні Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Рон КЕЛЛЕР на зустрічі з міністром транспорту та зв`язку України Йосипом ВІНСЬКИМ.

Як повідомила прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України, Й.ВІНСЬКИЙ обговорив із послом Нідерландів питання двосторонньої співпраці.

За словами Р.КЕЛЛЕРА, Нідерланди зацікавлені в співпраці з Україною. “Ми маємо велике бажання в забезпеченні комфортних умов для спільної роботи”, - сказав він.

Міністр зазначив, що точками співпраці між двома державами може виступити авіапромисловість і перебудова українських аеропортів, аспекти розвитку їх загальної інфраструктури, здійснення регулярних рейсів між країнами, приватизація Укртелекому. Зокрема, за словами Й.ВІНСЬКОГО, українська сторона готова скористатися величезним досвідом передових голландських компаній у будівництві автомобільних доріг.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що Мінтрансзв`язку налаштоване на конструктивну співпрацю й здійснює всю роботу в абсолютно відкритому режимі.

“Чим прозорішими будуть тендери на реалізацію проектів у галузі транспорту та зв`язку, тим більше буде наша зацікавленість у їх реалізації”, - сказав посол.

“Всі процедури щодо оголошення й проведення тендерів здійснюються прозоро, - підкреслив міністр. – Всі наявні пропозиції вже розміщено на офіційному сайті, їх перелік постійно оновлюватиметься”. “Відкритість Міністерства транспорту та зв`язку України має привернути увагу реальних інвесторів до економіки України”, - зазначив він.