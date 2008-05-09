Світовий виробник пива купить ”Сармат”

Компанія SABMiller - один з найбільших виробників пива в світі, вирішила придбати 99,84 відсотка акцій української пивоварної компанії "Сармат", повідомляє Лента.ру. Цей актив входить до групи СКМ Рината Ахметова.

"Сармат" входить до списку провідних виробників пива в Україні. 2007 року його частка на галузевому ринку країни становила вісім відсотків. Після здійснення угоди під управління нового власника перейде пивоварний завод потужністю 2,9 мільйона гектолітрів на рік, який виготовляє бренди "Сармат", "Днiпро" і "Drive Max".

Ціна угоди не розголошується. Тим часом вартість активів, які купуються, за інформацією агентства, становить близько 130 мільйонів доларів. Для завершення угоди, як наголошується, необхідно дістати схвалення Антимонопольного комітету України.