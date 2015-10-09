Росія високо оцінює українську армію - Муженко

Про це повідомила прес-служба Генштабу в Facebook.

"Цікава особливість: наш ворог - Російська Федерація - оцінює наші Збройні сили як потужний організм, здатний дати рішучу відповідь", - сказав Муженко, констатуючи факт поширення негативної інформації про українську армію в медіапросторі України.

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На думку Муженка, протиставити цьому можна лише своєчасне, повне і постійне інформування особового складу, особливо в зоні проведення АТО.