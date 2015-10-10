СБУ запобігла незаконному перевезенню на тимчасово окуповану територію акумуляторів та одягу.

Як повідомляє прес-центр СБУ, поблизу села Березове Мар'їнського району Донецької області Служба безпеки України блокувала дві спроби перетину лінії розмежування поза межами встановленого пункту пропуску.

Водій напіввантажного автомобіля намагався доставити на тимчасово окуповану територію будівельні матеріали та одяг на загальну суму 139,6 тисяч гривень.

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Інша вантажівка намагалася незаконно перевезти товари широкого вжитку на суму 126 тисяч грн.

Також в районі міста Щастя Луганської затримано автомобіль «Газель», в якому намагалися перевезти на тимчасово окуповані території акумулятори, одяг та взуття на загальну суму 228 тис. грн.

Триває слідство.