У Житомирі з нагоди Дня Перемоги пройшов 15-тисячний мітинг

У Житомирі у мітингу-реквіємі до 63-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні біля Монумента слави взяли участь близько 15 тисяч чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники обласної та міської влади зранку поклали квіти до пам’ятника жертвам фашистських концтаборів та пам’ятника, встановленого на братській могилі воїнів на хуторі Довжик Житомирського району, а також до пам’ятного знака "Жертвам фашизму".

Окрім того, близько двох тисяч житомирян пройшли урочистою ходою головною вулицею міста до пам’ятника визволителям Житомира на площі Перемоги.

На мітингу біля Монументу слави виступили голова Житомирської ОДА Юрій ЗАБЕЛА, Житомирський міський голова Віра ШЕЛУДЧЕНКО, голова Житомирської облради Віталій ФРАНЦУЗ, керівники ветеранських організацій області.

Як зазначив у своєму виступі Ю.ЗАБЕЛА, "лише на Житомирщині майже у чотирьох тисячах могил поховано 620 тис. воїнів і 40 тисяч імен загиблих занесено на меморіальні плити і обеліски". Він також запевнив ветеранів регіону, що влада дбатиме про них і закликав громадськість Житомирщини схилити голови перед пам’яттю полеглих на війні.

З нагоди Дня Перемоги радіо-таксі 083 організувало безплатне перевезення ветеранів війни. Також вже другий день житомирські ветерани мають змогу безкоштовно телефонувати у міста України та СНД.