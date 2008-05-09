Тернопільський волоцюга викрав тисячу доларів... випадково

На Тернопільщині затримали волоцюгу, який випадково викрав тисячу доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадський зв’язків Управління МВС у Тернопільській області, 38-річний житель села Байківці Тернопільського району, який ніде не працює, нерідко викрадав з чужих помешкань продукти. Однак затримали волоцюгу після того, як до правоохоронців звернувся чоловік зі скаргою, що в нього вкрали мішок цукру, в якому він сховав 1 тисячу доларів. Мовляв, його вже не раз обкрадали, тому отримані від сестри з-за кордону гроші сховав у мішку.

Затриманий волоцюга стверджує, що мішок цукру одразу продав і тисячі доларів не бачив.

Разом з тим, проти злодія порушили дві кримінальні справи за однією статтею – порушення недоторканості житла. Уже доведено, що він нещодавно забрався до літньої кухні односельчанки, де спорожнив холодильник: частину продуктів з’їв, решту хотів вкрасти, однак не встиг, бо додому прийшли господарі. Крім того, вночі він обікрав сільраду, однак нічого цінного, крім банки кави та коробки цукерок, там не знайшов. Правоохоронці знайшли у затриманого порожню коробку з-під цукерок, факту крадіжки він не заперечував.