Серед постраждалих у кривавому теракті в Анкарі немає українців

Посольство України в Туреччині не має інформації про те, що громадяни України є серед постраждалих в результаті вчорашніх вибухів у Анкарі.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

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"Станом на 11:00 неділі, 11 жовтня, у Посольства України в Турецькій Республіці немає інформації про те, що громадяни України є серед постраждалих внаслідок вибухів, які сталися вранці 10 жовтня поблизу залізничного вокзалу в Анкарі», - зазанчили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, два потужних вибухи сталися поблизу головного залізничного вокзалу Анкари з невеликим інтервалом, приблизно о 10-й годині ранку за місцевим часом у суботу, коли біля вокзальної площі почали збиратися люди для участі в марші «Праця. Мир. Демократія».

У Туреччині починається триденна жалоба за жертвами найкривавішого за багато років у країні теракту, що стався в суботу в центрі Анкари під час маршу за мир.

Загинуло 95 осіб, 245 дістали поранення, з них 48 перебувають у реанімації.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Вибухи, імовірно, здійснили два смертники.

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Турецька влада назвала подію терактом.

Мітинг за три тижні до загальних виборів був організований на підтримку припинення конфлікту між забороненою в Туреччині Робочою партією Курдистану і турецькою владою.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував у зв'язку з трагедією запланований візит до Туркменії, а також назвав "огидним" те, що сталося в суботу в Анкарі.