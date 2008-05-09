У Черновецького ополчилися на ”всюдисущих продавців шаурми”

Київська влада проведе рейд – перевірку всіх малих архітектурних форм (МАФів), де встановлені газові пристрої. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, перевірку буде проведено у зв’язку з інцидентом, що трапився сьогодні у Святошинському районі столиці, де в кіоску з продажу курей-гриль внаслідок недотримання техніки безпеки при використанні газового обладнання сталася пожежа, 11 осіб постраждали.

«Дрібний прибуток всюдисущих продавців шаурми не може стояти вище від здоров’я та безпеки киян. Тому уже завтра ми проведемо рейд і закриємо усі кіоски, де порушуються правила техніки безпеки», - сказав Д.БАСС. За його словами, столична влада покладе край злочинній практиці районних чиновників, які видають направо і наліво дозволи на встановлення МАФів і не надто переймаються, чи потрібен поряд зі станцією метро такий вибухонебезпечний кіоск.

«Інцидент у Святошинському районі ще раз засвідчив – міська влада повинна мати більше повноважень для впливу на районні адміністрації, аби у районах не допускали подібного нехлюйства», - зазначив Д.БАСС.