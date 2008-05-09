У Північному морі знайшли нові запаси газу

Норвезька енергетична компанія StatoilHydro заявила про виявлення нових запасів газу в Північному морі. Загальні об`єми природного газу на родовищі під назвою Alve складають від трьох до п`яти мільярдів кубометрів, повідомляється в матеріалах StatoilHydro. Крім того, на родовищі є і певна кількість нафти.

Запаси розташовані за 16 кілометрів від іншого родовища Norne, яке вже розробляється. StatoilHydro має 85 відсотків компанії, яка володіє ліцензією на розробку цієї ділянки надр. Решта 15 відсотків належать данській DONG.

Норвегія вважається одним з основних постачальників газу до Західної Європи, проте родовища Північного моря поступово виснажуються, відтак StatoilHydro вимушена більше коштів вкладати в геологорозвідку.

У середині вересня 2007 року StatoilHydro оголосила про початок видобутку газу на родовищі Ormen Lange, яке є одним з найбільших у Норвегії і розташоване на континентальному шельфі країни. Передбачається, що розробка Ormen Lange дозволить Норвегії на 2010 рік випередити Канаду в списку найбільших експортерів газу в світі і посісти друге місце після Росії.

Лента.ру