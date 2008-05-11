Стрибок цін на нафту викликаний падінням долара, а не браком сировини

Причиною рекордного подорожчання нафти є падіння курсу долара, а не превалювання попиту над пропозицією, заявив високопоставлений чиновник іранського міністерства нафти.

"Треба розуміти, що це не ціни на нафту зросли, а знизився курс долара. Нині ціни на нафту не слідують коливанням попиту і пропозиції. Вони стануть помірнішими, якщо вартість долара зросте", - зазначив заступник директора по зовнішньоекономічних зв`язках Національної нафтової компанії Ірану (NOIC) Мохаммад Алі Хатібі. На його думку, між котируваннями долара і зростанням цін на нафту існує назад пропорційний зв`язок. "Зокрема, курс долара впав в IV кварталі 2007 р. на 8%, а ціни на нафту зросли за I квартал поточного року на ті самі 8%", - вважає чиновник

Напередодні ціни на нафту встановили новий абсолютний рекорд, піднявшись вище 126 дол./бар. За день до цього міністр нафти Ірану Голямхоссейн Нозарі припустив, що при збереженні поточних тенденцій нафта може подорожчати до 200 дол./бар. в близькій перспективі. З аналогічною оцінкою виступили і аналітики з американського інвестбанку Goldman Sachs - на їх думку, нафта досягне позначок 150-200 дол./бар. вже протягом найближчих 1,5-2 років.

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