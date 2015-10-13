В ЗСУ завершилася демобілізація військових, призваних у третю чергу часткової мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

«Наразі на військовій службі залишаються лише військовослужбовці, які знаходяться на лікуванні та реабілітації у медичних закладах, а також з інших поважних причин», - зазначила вона.

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За словами Гаврилюк, при звільненні мобілізовані військовослужбовці отримують виплату одноразової грошової допомоги в порядку, затвердженому постановою Кабміну. Їм виплачується допомога в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення, сказала вона.

Виплата допомоги здійснюється за період служби за призовом у зв’язку з мобілізацією з дня призову військовослужбовців - без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували у мирний час, за винятком осіб, які після звільнення з військової служби у мирний час не набули права на отримання належної грошової допомоги.

До розрахунку допомоги беруться повні місяці служби після призову по мобілізації та повні місяці попередніх періодів служби, після закінчення яких допомога не виплачувалась.

У разі звільнення військовослужбовців з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання або обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується.

Виплата допомоги здійснюється на підставі наказу командира частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу, в якому зазначається вислуга років, на підставі якої і виплачується допомога.

Допомога нараховується без урахування винагород із розрахунку місячного грошового забезпечення, на яке має право військовослужбовець на день виключення зі списків військової частини.

Водночас усі військовослужбовці, призвані у зв’язку з частковою мобілізацією, запрошуються укласти контракт для подальшого проходження військової служби у ЗСУ, відзначила Гаврилюк.

За її словами, при укладенні контракту, починаючи з 24 червня цього року, військовослужбовці отримують одноразову грошову винагороду у наступних розмірах: особам рядового складу - 8 мінімальних заробітних плат; особам сержантського і старшинського складу - 9 мінімальних заробітних плат; особам офіцерського складу - 10 мінімальних зарплат (УНІАН: в Україні з 1 вересня мінімальна зарплата становить 1 тис. 378 грн).