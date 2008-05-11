«Незваний Лужков гірше Затуліна» проти «Бандери, забирайтеся геть!»

У Севастополі сьогодні за кілька годин по завершенню параду і водно-спортивного свята на честь 225-ї річниці створення Чорноморського флоту Росії, біля штабу ЧФ РФ активісти кількох українських організацій намагалися провести акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, біля штабу російського ЧФ зібралося близько 30 активістів, які за попередіми даними, прибули з різних регіонів України. Заздалегідь російська сторона біля штабу ЧФ РФ виставила 6 військових автомобілів «Камаз».

Активісти УНА-УНСО скандували: "Валіза. Вокзал. Росія”. Один з них тримав плакат «Незваний Лужков гірше Затуліна».

Прибулі на місце події активісти Блоку Наталії Вітренко, козацьких формувань у відповідь скандували: «Россия!», «Бандери, забирайтеся геть!» «Ганьба!», «Фашисти!» тощо, жбурляли в активістів УНА-УНСО яйця. В ході активних сутичок, які ледве не перетворилися в бійку, зламано кілька прапорів.

За неперевіреними даними, акцію УНА-УНСО підтримували також активісти Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Всеукраїнської організації імені Степана Бандери.

Представники міліції та спецпідрозділ «Беркут» намагалися розійняти противників. Міліція посадила в автобус кількох активістів УНА-УНСО і відвезла їх у невідомому напрямку. Пізніше в міліцейський «УАЗ» було посаджено і одного представника проросійськи налаштованих організацій.