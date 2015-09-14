Екс-банкір Курченка заявив, що спочатку йому пропонували припинити справу за $500 тисяч

За його словами, він не займався фактичним управлінням "Брокбізнесбанку" з листопада 2013 року, хоча і не звільнився, піддавшись на вмовляння Курченка, передає "Українська правда".

Тимонькін запевняє, що вирішив звільнитися саме після того, як його банку вивели гроші в інший банк з групи Курченка - "РеалБанк" – і не повернули їх.

За його словами, за цією угодою стояв тодішній фактичний керівник банку Петро Пекур, який тепер є "головним свідком" проти Тимонькіна. Сам же він запевняє, що мав кілька причин виїхати з України.

"Я не поїхав до України з двох причин. На початку - коли закінчив голодувати. Тоді саме Бугай (член наглядової ради "Брокбізнесбанку", який підписував документи про отримання грошей Аграрного фонду – ред.) був заарештований, і я не хотів бути таким, тому що я розумів, що їм потрібні якісь гучні імена. Якщо заарештувати якогось Пекура, скажуть, що знову стрілочника взяли", - розповів Тимонькін.

"По-друге, я розумів, що ця політична логіка моменту дуже ускладнює розгляд. По-третє, з мене конкретно просили гроші. Я не дав", - додав він.

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На питання, скільки з нього вимагали і хто, Тимонькін відповів: "$500 тис. в березні, напевно... До мене зверталися через людей, які хотіли мені допомогти. Ні, не Махніцький точно. У 2014 цифра зросла до 1,5 млн, а в 2015 – до 2 млн".

"Ось дивіться, з тієї сторони заплачено. Петя (Пекур – ред.) розрахувався, отже, Петя свідок", - додав Тимонькін.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук заступника голови наглядової ради "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" Бориса Тимонькіна.

Тимонькін підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу - створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією або участі у ній, або участі у злочинах, які вчиняє така організація.

16 червня суд у Німеччині заарештував українського банкіра Бориса Тимонькіна.