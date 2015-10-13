В Академії СБУ відкрили пам'ятник загиблим співробітникам - захисникам України (фото)

Пам’ятний знак співробітникам спецслужби, які віддали життя у боротьбі за єдність і територіальну цілісність нашої держави, відкрив до Дня захисника України Голова Служби безпеки Василь Грицак у Національній академії СБУ.

«Тут, в альма-матер багатьох наших офіцерів, ми відкриваємо пам’ятник усім співробітникам Служби безпеки, які загинули, захищаючи українську землю, нашу незалежність і суверенітет. Наймолодшому з них – прапорщику Марку Шпаку, на час загибелі виповнилося 24 роки. А найстаршому – Олександру Аніщенку, полковнику, Герою України, було лише 45», – зазначив Голова СБУ.

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На пам’ятнику викарбувані імена 11 співробітників національної спецслужби, які мужньо протистояли терористичним угрупованням, щоб повернути мир і спокій у домівки українців.

«Війна закінчиться тоді, коли ми повернемо Крим, коли ми повернемо повністю контроль над Донбасом та закриємо кордони, коли останній наш побратим повернеться з полону. Ми робитимемо все для цього. Наше головне завдання – не схибити, не звернути з цього шляху, перемогти у цій страшній війні», – наголосив очільник спецслужби.

З нагоди Дня захисника України Василь Грицак також відкрив меморіальну дошку капітану СБУ Віктору Мандзику, який загинув смертю хоробрих у Волновасі.