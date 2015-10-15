Президент присвоїв звання "Героя України" трьом "кіборгам": Зіничу, Божку і Межевікіну

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в указі президента наголошується, що Зінич нагороджений "за виняткову мужність, героїзм і силу духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, жертовне служіння українському народу".

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Герой - медик з Донецького аеропорту, 26-річний фельдшер швидкої допомоги Зінич загинув 20 січня 2015 року в результаті підриву нового терміналу ДАП.

Він заїхав на територію Донецького аеропорту 17 грудня 2014 року у складі 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної десантної бригади і до останнього залишався поруч із бійцями, рятуючи поранених під шквальним вогнем. За свідченням "кіборгів", тільки за період з 16 по 19 січня медик зміг врятувати від 50 до 70 бійців. У польових умовах проводив навіть реанімаційні дії, сам був поранений, але поле бою не покинув, продовжував працювати. При другому підриві терміналу ДАП Зінич отримав смертельні травми. Лише 17 лютого після тривалих переговорів тіло Зінича передали батькам для поховання, а потім з'явилося дуже багато свідчень його побратимів про його мужність і героїзм. Нагороджений народної нагородою - орденом "Народний Герой України".

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Танкіст 92-ї окремої механізованої бригади старший лейтенант Божко нагороджений за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане служіння українському народові. 12 лютого біля села Логвинове, допомагаючи військовим 79-ї бригади, екіпаж танка під командуванням старшого лейтенанта вступив у нерівний бій, і завдяки високому професіоналізму і винахідливості знищив 3 танки терористів і велика кількість бойовиків.

Зірку "Героя" отримав також "кіборг" - танкіст - командир 1-го танкового батальйону 1-ї танкової бригади майор Євген Межевікін. Екіпажі під командуванням майора виконували бойові завдання в районі Пісків, Авдіївки, Зеніта, охороняли "периметр" Донецького аеропорту. 4 червня 2015 року, як і загиблий Зінич, Межевікін був нагороджений першою недержавною нагородою - орденом "Народний Герой України".