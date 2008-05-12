Катерина Ющенко обговорила в Литві питання розвитку кіноіндустрії

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО зустрілася з міністром культури Литовської Республіки Юозасом ЧІРВІНСКАСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, у розмові, що відбулася у приміщенні Міністерства культури Литовської Республіки, також взяли участь дружина Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Тома КУМЖЕНЕ, представники Міністерства культури та кіноіндустрії Литви, співробітники Фонду «Україна 3000».

Співрозмовники обговорили коло питань, пов’язаних із розвитком кіноіндустрії в Литві та Україні. Так, Ю.ЧІРВІНСКАС розповів про державну підтримку кіно, а також про сучасний стан литовського кіновиробництва. У свою чергу, К.ЮЩЕНКО розповіла про діяльність створеної за ініціативи Фонду «Україна 3000» Української кінофундації, її майбутні та поточні проекти, пов’язані з створенням сприятливих умов для національного та спільного кіновиробництва.

Учасники зустрічі переглянули презентацію на тему розвитку кіноіндустрії в Литві.

Як відомо, К.ЮЩЕНКО супроводжує чоловіка, Президента України Віктора ЮЩЕНКА, під час офіційного візиту до Литовської Республіки.