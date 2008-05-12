Турчинов просит киян взяти участь у виборах мера

Кандидат в мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ закликає всіх виборців відкласти 25 травня поїздки на дачі і взяти участь в голосуванні по виборах Київського міського голови і Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з виборцями Голосіївського району Києва.

«Вибори відбудуться 25 травня, в день нашого міста, і 25 травня ми не поспішатимемо на дачні ділянки і відпочинок, поки разом не проголосуємо», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він закликав виборців підтримати БЮТ на виборах до Київради і проголосувати за нього на посаду мера столиці.