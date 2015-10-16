За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора на лінії зіткнення ворожих провокацій не було. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі було спокійно:сили АТО готують техніку до переходу на зимовий період.