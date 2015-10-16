За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений – Лисенко
13:29, 16 жовтня 2015Суспільство
32 0
Провокацій бойовиків на лінії зіткнення не було.
За минулу добу втрат серед українських військових немає / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожСтатус учасника бойових дій отримали майже 76 тисяч осіб
"Вчора на лінії зіткнення ворожих провокацій не було. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі було спокійно:сили АТО готують техніку до переходу на зимовий період.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter