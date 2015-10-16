Минула доба на Донбасі пройшла спокійно: сили АТО готують техніку до переходу на зимовий період

Про це повідомив прес-центр АТО в Facebook.

Військові продовжують облаштовувати свої позиції, готують техніку до переходу на зимовий період.

"Щодня проводиться розмінування території, контрольованої Україною. Вчора військові провели розмінування залізничної колії в районі Степового, що на Донеччині ", - йдеться в повідомленні.

Триває відведення озброєння, передбачений мінськими домовленостями.

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"Напередодні, на відстань понад 15 кілометрів з передової вглиб тилу, переміщено 12 мінометів калібру менше 100 мм. Відвід буде проводитися і сьогодні", – сказано в повідомленні.