Минула доба на Донбасі пройшла спокійно: сили АТО готують техніку до переходу на зимовий період
08:06, 16 жовтня 2015Війна
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Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції пройшли спокійно.
dpsu.gov.ua
Про це повідомив прес-центр АТО в Facebook.
Військові продовжують облаштовувати свої позиції, готують техніку до переходу на зимовий період.
"Щодня проводиться розмінування території, контрольованої Україною. Вчора військові провели розмінування залізничної колії в районі Степового, що на Донеччині ", - йдеться в повідомленні.
Триває відведення озброєння, передбачений мінськими домовленостями.
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"Напередодні, на відстань понад 15 кілометрів з передової вглиб тилу, переміщено 12 мінометів калібру менше 100 мм. Відвід буде проводитися і сьогодні", – сказано в повідомленні.
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