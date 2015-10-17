Суд пом'якшив обмеження щодо підсудного екс-беркутівця Логвиненка

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання обвинувачення щодо колишнього бійця "Беркуту" Анатолія Логвиненка: його залишили під особистим зобов`язанням, однак з нього зняли браслет із обов’язком з’являтися на першу вимогу слідчого, повідомляє Hromadske.tv з посиланням на прокурора відділу Генпрокуратури Олександра Янушевича.

Раніше Логвиненко перебував під домашнім арештом і без відома слідчих виїжджати за межі свого проживання не міг.

Прокурор Янушевич каже, що мотив дозволу вільно їздити – це часті відрядження за місцем роботи Анатолія Логвиненка.

"Ми неодноразово подавали офіційні запити у Фонд держмайна, де він мав би числитись головним спеціалістом, - каже прокурор, - але отримували відписки".

Власне, з роботою у Фонді держмайна за офіційною версією мали б бути пов’язані часті відрядження Логвиненка, кажуть прокурори. Хоча вони не виключають, що у цій установі колишній беркутівець працює лише номінально.

"Як воно (рішення суду. – ред.) впливає на слідство, то, звісно, дуже негативно. Є спротив правоохоронних органів – працівники "Беркуту" не дають нам правдивих свідчень. Вони хочуть своїх прикрити, тут може бути зав’язано керівництво міліції", - підсумував прокурор.

Зазначається, що Анатолій Логвіненко – один з керівників розформованого спецпідрозділу. Йому кілька разів пом’якшували запобіжний захід: спочатку це був домашній арешт і браслет, то потім вже мова йшла лише про носіння браслету та інформування про пересування.

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