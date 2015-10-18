Сергій Жадан здобув престижну літературну премію Angelus

Оргкомітет відзначив Жадана за роман «Месопотамія», повідомляє Радіо Свобода за інформацією польського видання Polityka.

За умовами премії, переможець отримає чек на 150 тисяч злотих (це майже 40 тисяч доларів).

Читайте такожУ центрі Харкова на лайтбоксах місяць висітимуть вірші Жадана

Міжнародна літературна премія Angelus була заснована 2006 року у Вроцлаві. За умовами премії, статуетку ангела авторства Єви Россано і грошову винагороду отримує автор із країн Центральної Європи за прозову книжку, перекладену і видану в Польщі впродовж останнього року.

У 2013 році лауреатом цієї премії за книжку «Музей покинутих секретів» стала Оксана Забужко, а першим серед відзначених оргкомітетом у 2006 році був Юрій Андрухович за роман «Дванадцять обручів».

У 2011 році премією Angelus за твір «У війни не жіноче обличчя» була відзначена білоруська письменниця Світлана Алексієвич, яка цього року здобула Нобелівську премію.