Нобелівська премія з літератури присуджена білоруській письменниці

Про це в Стокгольмі оголосила постійний секретар Шведської академії Сара Даніус, передають РИА Новости. "За її багатоголосу творчість - пам'ятник страждання і мужності в наш час", - повідомила Сара Даніус.

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Світлана Алексієвич (народилася в 1948 році) - всесвітньо відомий білоруський прозаїк, пише російською мовою. Автор прози про Велику Вітчизняну війну, про катастрофу в Чорнобилі ("У війни не жіноче обличчя" (1985), "Останні свідки" (1985), "Цинкові хлопчики" (1989), "Чорнобильська молитва" (1997) та інші).

Премія з літератури є однією з п'яти, заповіданих в кінці XIX століття шведським промисловцем і винахідником Альфредом Нобелем.

Церемонія нагородження проходить за традицією в Стокгольмі 10 грудня в день смерті засновника Нобелівських премій. Сума кожної з Нобелівських премій цього року становить 8 млн шведських крон ($953 тис.).

Шведська академія була заснована в 1786 році королем Густавом III за прикладом французької для підтримки і розвитку шведської мови і літератури. У складі Академії - 18 членів, які обираються на свою посаду довічно голосуванням постійних членів академії.