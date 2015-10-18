Оприлюднені списки загиблих і потерпілих в аварії під Затокою

Як повідомляє Думська, додаткову інформацію про потерпілих і загиблих можна отримати за телефоном 04849-22184.

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Також видання публікує попередній список загиблих під час аварії катера «Іволга».

1) Кандайров Володимир Сергійович, 18.04.1976 р.н .;

2) Унтило Микола Михайлович, 27.02.1952 р.н .;

3) Руснак Олександр Петрович, 10.12.1971 р.н .;

4) Пивак Олег Євгенович, 03.02.1961 р.н .;

5) Ідомський Володимир Анатолійович, 1952 р.н .;

6) Ганенко Володимир Анатолійович, 20.11.1967 р.н .;

7) Поркорь Володимир Олександрович, 1970 р.н .;

8) Грільберг Олександр Дмитрович, 21.07.1956 р.н .;

9) Пензин Павло Георгійович, 1951 р.н .;

10) Десата Володимир Олександрович;

11) Муромець Олексій Володимирович, 15.04.1973 р.н .;

12) Чебан Віктор.

Нагадаємо, в результаті НПзагинуло 12 осіб, двоє поки вважаються зниклими. Ще 22 зуміли врятуватися.