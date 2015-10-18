Оприлюднені списки загиблих і потерпілих в аварії під Затокою
Білгород-дністровська центральна районна лікарня оприлюднила список постраждалих в аварії, яка сталася сьогодні в районі Затоки.
Як повідомляє Думська, додаткову інформацію про потерпілих і загиблих можна отримати за телефоном 04849-22184.
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Також видання публікує попередній список загиблих під час аварії катера «Іволга».
1) Кандайров Володимир Сергійович, 18.04.1976 р.н .;
2) Унтило Микола Михайлович, 27.02.1952 р.н .;
3) Руснак Олександр Петрович, 10.12.1971 р.н .;
4) Пивак Олег Євгенович, 03.02.1961 р.н .;
5) Ідомський Володимир Анатолійович, 1952 р.н .;
6) Ганенко Володимир Анатолійович, 20.11.1967 р.н .;
7) Поркорь Володимир Олександрович, 1970 р.н .;
8) Грільберг Олександр Дмитрович, 21.07.1956 р.н .;
9) Пензин Павло Георгійович, 1951 р.н .;
10) Десата Володимир Олександрович;
11) Муромець Олексій Володимирович, 15.04.1973 р.н .;
12) Чебан Віктор.
Нагадаємо, в результаті НПзагинуло 12 осіб, двоє поки вважаються зниклими. Ще 22 зуміли врятуватися.