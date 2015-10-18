Керчан не пустили до Криму на придбаному й оформленому на території материкової України автомобілі

Про це розповіли жителі керчі, які кілька днів тому перетинали кордон, передає Керч.ФМ.

Житель Керчі зазначив, що він вже давно живе в Харківській області, закінчив там інститут і працює за спеціальністю, там же працює його дружина, теж уродженка його рідного міста. Але прописані вони на півострові, там живуть їхні батьки та родичі.

"Про те, що на кордоні у мене виникнуть якісь проблеми, мені ніхто не говорив, оскільки за міжнародним правом я повинен розмитнити автомобіль протягом півроку з моменту перетину кордону. На старому автомобілі приїжджав сюди і проблем не було. Я на новому автомобілі в Крим ще не їздив, довелося залишити машину на платній стоянці і перейти кордон пішки, і далі добиратися автобусами і таксі", - розповів керчанин.

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Також сімейна пара додала про те, що якщо купується автомобіль на території України людьми з кримською пропискою, то реєстраційні номери на автомобіль видають також кримські, з індексом АК.

Оскільки кримчанин на момент "референдуму" був прописаний у Криму і не написав офіційну відмову від російського громадянства, його вважають у Криму громадянином РФ.

У свою чергу юрист, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що не підлягають будь-якому митному оформленню автомобілі, які були придбані кримчанами до "референдуму" 2014 року.

"Насправді громадянин Росії має право пересуватися на автомобілі з іноземною реєстрацією по території РФ одну добу, та й те лише до митного поста з метою оформлення. Якщо такий громадянин має посвідку на проживання в іншій країні, то після сплати мита на автомобілі можна їздити не більше півроку, потім таке авто має залишити межі РФ. Іноземець на своєму автомобілі в цьому випадку може їздити один рік", - пояснив він ситуацію.