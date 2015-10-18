Керчан не пустили до Криму на придбаному й оформленому на території материкової України автомобілі
Кримчани, які купили і оформили свою машину на території материкової України, тепер не можуть в'їхати на ній на півострів.
Про це розповіли жителі керчі, які кілька днів тому перетинали кордон, передає Керч.ФМ.
Житель Керчі зазначив, що він вже давно живе в Харківській області, закінчив там інститут і працює за спеціальністю, там же працює його дружина, теж уродженка його рідного міста. Але прописані вони на півострові, там живуть їхні батьки та родичі.
"Про те, що на кордоні у мене виникнуть якісь проблеми, мені ніхто не говорив, оскільки за міжнародним правом я повинен розмитнити автомобіль протягом півроку з моменту перетину кордону. На старому автомобілі приїжджав сюди і проблем не було. Я на новому автомобілі в Крим ще не їздив, довелося залишити машину на платній стоянці і перейти кордон пішки, і далі добиратися автобусами і таксі", - розповів керчанин.
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Також сімейна пара додала про те, що якщо купується автомобіль на території України людьми з кримською пропискою, то реєстраційні номери на автомобіль видають також кримські, з індексом АК.
Оскільки кримчанин на момент "референдуму" був прописаний у Криму і не написав офіційну відмову від російського громадянства, його вважають у Криму громадянином РФ.
У свою чергу юрист, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що не підлягають будь-якому митному оформленню автомобілі, які були придбані кримчанами до "референдуму" 2014 року.
"Насправді громадянин Росії має право пересуватися на автомобілі з іноземною реєстрацією по території РФ одну добу, та й те лише до митного поста з метою оформлення. Якщо такий громадянин має посвідку на проживання в іншій країні, то після сплати мита на автомобілі можна їздити не більше півроку, потім таке авто має залишити межі РФ. Іноземець на своєму автомобілі в цьому випадку може їздити один рік", - пояснив він ситуацію.