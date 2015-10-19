У "Азові" заявили, що машину екс-міністра юстиції Зварича намагалися зіштовхнути з траси

Про це повідомили в прес-службі батальйону.

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Згідно з попередньою версією, машину Зварича намагалися зіштовхнути з траси невпізнані автомобілі, які рухалися кортежем з "мигалками". З місця ДТП вони втекли.

Машина Зварича загорілася в результаті зіткнення з вантажівкою.

Прес-служба повідомляє, що стан здоров'я Романа Зварича і водія вантажівки задовільний.

Зазначимо, Роман Зварич – колишній міністр юстиції України (2006). Під час АТО став радником полку "Азов".