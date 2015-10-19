У "Азові" заявили, що машину екс-міністра юстиції Зварича намагалися зіштовхнути з траси
15:29, 19 жовтня 2015Суспільство
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18 жовтня на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участі автомобіля керівника "Громадянського корпусу "Азов" Романа Зварича.
ДТП на трасі Київ - Чоп/ Соцмережі
Про це повідомили в прес-службі батальйону.
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Згідно з попередньою версією, машину Зварича намагалися зіштовхнути з траси невпізнані автомобілі, які рухалися кортежем з "мигалками". З місця ДТП вони втекли.
Машина Зварича загорілася в результаті зіткнення з вантажівкою.
Прес-служба повідомляє, що стан здоров'я Романа Зварича і водія вантажівки задовільний.
Зазначимо, Роман Зварич – колишній міністр юстиції України (2006). Під час АТО став радником полку "Азов".
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