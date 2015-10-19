Досьє Богатирьової у базі Інтерполу закрито, у ГПУ заявляють про досудове розслідування її справи

Як пише "Українська правда", це випливає з відповіді заступника генерального прокурора Юрія Столярчука на запит депутат фракції БПП Сергія Лещенка.

Відзначається, що Генпрокуратура продовжує розслідування кримінального провадження від 11 червня 2014 року, в якому Богатирьова є підозрюваною у ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розкрадання в особливо великих розмірах).

Раніше в прокуратурі повідомляли, що на час розслідування наклали арешт на грошові кошти підозрюваної у розмірі 100 тис. дол. і 300 тис. грн.

Як відомо, 21 жовтня 2014 Богатирьову оголосили в розшук в Україні за підозрою в розкраданні бюджетних коштів на суму 6.5 млн грн у 2012 році під час закупівлі імунобіологічних препаратів, лікарських засобів і медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб".

У липні Печерський райсуд дозволив Генпрокуратурі застосувати до екс-міністра охорони здоров'я процедуру спецрозслідування, яка дозволяє заочне засудження.

Читайте такожДепутат ВР звернулась до Порошенка з відкритим листом щодо Охматдиту

У серпні Генпрокуратура публічно викликала на допит Богатирьову і екс-заступник міністра доходів і зборів України Андрія Ігнатова.

9 січня 2015 екс-міністра оголосили в міжнародний розшук Інтерполу. У той же час станом на 19 жовтня картки Богатирьової, а також Азарова закрито.

Як пояснив заявив прес-секретар МВС Артем Шевченко мова йде про те ж, що і з Віктором Януковичем.

"Вони подали скарги в комісію з файлів і на час розгляду скарг Інтерпол припинив доступ до своїх файлів", - зазначив Шевченко.