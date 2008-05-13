Фінальна частина літературного фестивалю ”Просто так” відбудеться 17 травня

Дев’ятий літературний конкурс-фестиваль “Просто так”, котрий щорічно проводиться у місті Коростень Житомирської області, наближається до завершення, його фінальна частина розпочнеться 17 травня у міському будинку культури.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили мер Коростеня Володимир МОСКАЛЕНКО, генеральний директор одного зі спонсорів фестивалю, вітчизняного виробника комп`ютерів – компанії «ДіаВест» Анатолій БАЛЮК і член журі фестивалю, керівник експертної групи, письменник Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ.

За словами організаторів фестивалю, починаючи з 9 квітня на його адресу надійшло 230 творів з усіх областей України. Вік учасників – від 9 до 75 років.

Планується, що у ході фінального дійства на фестивальну сцену вийдуть поети, прозаїки, літературні критики, сатирики-гумористи, автори, які пишуть для дітей. В окрему номінацію виділено дитячу творчість.

У кожній номінації, після виступів усіх учасників, журі визначить переможців, які отримають премії та цінні призи. Усі номінанти, незалежно від жанру, зможуть поборотися за гран-прі, який цього року складається з 2000 гривень і ноутбука «ДіаВест».

Заключне засідання журі відбуватиметься у присутності журналістів.

Фестиваль “Просто так” проходить за підтримки бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА, міста Коростень, газети «Дзеркало тижня», Коростенського індустріального парку, вітчизняного виробника комп’ютерів фірми «ДіаВест» та польської фундації «Молода демократія». Інформаційні спонсори фестивалю – "5-й канал", «Літературна Україна» та УНІАН.

Організатори також зазначили, що журналісти, які побажають відвідати фестиваль, запрошуються 17 травня о 8.00 на майданчик перед агентством УНІАН (Хрещатик, 4), де на них чекатиме спеціальний автобус (місто Коростень забезпечує проїзд і харчування. Запис на поїздку – на місці, за журналістськими посвідченнями).