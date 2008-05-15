Тимошенко та Держказначейство проігнорували указ Ющенка

Державне казначейство України відмовило відстороненій Кабміном від виконання повноважень голови Фонду державного майна Валентині СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в обслуговуванні рахунків ФДМУ.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів.

У зв’язку з цим прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення міністру фінансів та голові Державного казначейства забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам Фонду державного майна України відповідно до розпорядження виконувача обов’язків голови Фонду Андрія ПОРТНОВА

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14 травня підписав указ про забезпечення належного функціонування Фонду держмайна. Згідно з документом, Кабінету Міністрів доручено невідкладно підготувати та внести відповідні зміни в держбюджет, а Міністерству фінансів разом із Державним казначейством забезпечити невідкладне поновлення бюджетного фінансування та здійснення видатків Фонду "за підписом призначеного відповідно до Конституції голови Фонду державного майна".