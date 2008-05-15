Запорізьку психлікарню оштрафували за зловживання монопольним становищем

Запорізьке обласне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало комунальну установу "Обласна психічна лікарня" Запорізької обласної ради на 3 тис. гривень за зловживання монопольним становищем.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому відділенні АМКУ, причиною застосування штрафних санкцій стало встановлення і застосування медзакладом у період 2006-2007 рр. економічно необгрунтованих тарифів на платні послуги.

"Економічно необгрунтовані тарифи діяли на послуги з проведення обов`язкових оглядів водіїв і громадян, які одержують права на водіння автотранспорту і дозволу на носіння зброї", - повідомили в АМКУ, зазначивши, що необгрунтовано висока плата за ці послуги була сформована завдяки включенню у вартість послуг вартості бланків довідок і завищенню норми часу прийому одного громадянина медперсоналом.