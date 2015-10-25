На Полтавщині чоловік побив голову ТВК через те, що не знайшов у виборчому списку прізвища дружини-кандидатки

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, 47-річний чоловік через те, що не знайшов у виборчому списку прізвища своєї дружини, яка балотувалася у місцеві депутати, завдав тілесних ушкоджень голові ТВК, вибивши йому зуб.

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Як зазначили у МВС, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.