У Києві стартує Тиждень антикорупційної боротьби

20 травня у рамках спільного проекту Міжнародного благодійного фонду захисту та сприяння розвиткові бібліотек України та Національної парламентської бібліотеки України «Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією», спрямованого на протидію корупції, стартує Тиждень антикорупційної боротьби, який триватиме з 20 по 27 травня.

Розпочнеться Тиждень 20 травня відкриттям (о 10:00) книжкової виставки «Корупція: сутність та шляхи протидії» у приміщенні Національної парламентської бібліотеки.

Представлені на виставці документи з бібліотечних фондів розкривають питання законодавчого забезпечення боротьби з корупцією, політико-економічні засади явища корупції в сучасній Україні та міжнародно-правовий досвід подолання корупції.

Завершиться Тиждень антикорупційної боротьби громадськими слуханнями „Громадськість – реальна протидія корупційним проявам», які відбудуться у Бібліотеці 27 травня 2008 року.

Адреса: Київ вул. Грушевського, 1

Національна парламентська бібліотека України. тел. 278 43 93