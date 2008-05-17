Ющенко згоден передати аеродроми у державну власність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО згоден з передачею аеродромів у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ після засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Таким чином, за його словами, Президент підтримав позицію Мінтрансзв’язку і Кабінету міністрів України.

«Президент підтримав позицію, що аеродроми будуть в державній власності. Тобто - це злітні смуги, земля і вся система безпеки», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

«Передача аеропортів у державну власність дозволить забезпечити безпеку польотів, зокрема до Євро-2012», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що навів вагомі аргументи на користь такого варіанту і Президентом вони були сприйняті.

Також він повідомив, що Президент підтримав позицію Мінтрансзв’язку і відносно розвитку морського транспорту.

У свою чергу на брифінгу секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що на засіданні Ради фактично було підтримано постанову уряду про концепцію розвитку аеропортів і схвалено варіант передачі їх у держвласність.

«Засоби навігаційного забезпечення і злітно-посадочні смуги… Ці моменти залишаються в державній власності. Все, що стосується іншого наповнення життєдіяльності аеропортів, це, згідно з державною концепцією, вирішуватиметься спільно з органами місцевого самоврядування».

Вона також повідомила, що надалі буде розроблено документ, «і ще раз переглянуто, відносно яких аеропортів ухвалюватимуться такі рішення».

«Усі підтримали такий підхід, і можна сміливо сказати, що органи місцевого самоврядування можуть бути заспокоєні тим, що ніякого вилучення, тим більш, силового, повністю аеропортів, які є їх комунальною власністю, відбуватися не буде», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту і зв`язку України планує повернути з комунальної до державної власності 24 аеропорти. Ці плани передбачені в концепції розвитку аеропортів, що розробляється.

Зокрема, в держвласність планується повернути аеропорти: Донецьк, Жуляни (м. Київ), Одеса, Сімферополь, Харків, Вінниця (м. Гавришівка), Івано-Франківськ, Кіровоград, Миколаїв, Луганськ, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Чернівці, Черкаси, Ізмаїл, Маріуполь, Керч, Кривий Ріг, Севєродонецьк.

Крім того, концепцією передбачена необхідність зберегти у держвласності аеропорти «Бориспіль» (м. Київ), Бердянськ, Дніпропетровськ і Львів.

Нагадаємо, 5 березня уряд затвердив концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів України до 2020 року.