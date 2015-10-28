У "ЛНР" назвали дату й місце обміну полоненими
15:20, 28 жовтня 2015Суспільство
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Обмін полоненими між "ЛНР", "ДНР" і Києвом, запланований на 29 жовтня, відбудеться біля мосту в місті Щастя, підконтрольному владі.
REUTERS
Про це сьогодні заявила представник "ЛНР" у робочій підгрупі Контактної групи з гуманітарних питань та обміну полоненими Ольга Кобцева, передає один із сайтів бойовиків.
"Завтра о 12 годині дня на мосту в Щасті відбудеться обмін за формулою "11 на 9", - повідомила вона.
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Раніше УНІАН повідомляв, що сторони Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації в Україні досягли домовленості про звільнення 29 жовтня 20 заручників.
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