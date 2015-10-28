У "ЛНР" назвали дату й місце обміну полоненими

Про це сьогодні заявила представник "ЛНР" у робочій підгрупі Контактної групи з гуманітарних питань та обміну полоненими Ольга Кобцева, передає один із сайтів бойовиків.

"Завтра о 12 годині дня на мосту в Щасті відбудеться обмін за формулою "11 на 9", - повідомила вона.

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Раніше УНІАН повідомляв, що сторони Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації в Україні досягли домовленості про звільнення 29 жовтня 20 заручників.