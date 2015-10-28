Відбір анкет, психологічне тестування та "детектор брехні": у МВС розповіли, через що пройдуть кандидати до КОРДу

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко, коментуючи перелік вимог до кандидатів на службу у поліцейському спецпідрозділі, поінформували УНІАН у прес-службі МВС.

За його словами, принцип процесу відбору буде адекватним, "зовсім не міліцейським". Перший етап – подання та опрацювання анкет. Анкети претендентів введуть у спеціальну програму, після чого комп'ютер автоматично відфільтровує осіб, які не підпадають за основними критеріями, зазначив Руденко.

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Наступним етапом стане психологічне тестування. До його проведення залучать незалежну спеціалізовану компанію. За результатами тестів кандидатів їх будуть рекомендувати для роботи за психотипом в одному з трьох напрямків: безпосередньо у поліцейському підрозділі спеціального призначення, у програмі захисту свідків або ж у підрозділах з охорони громадського порядку, які протидіятимуть масовим заворушенням, повідомив заступник глави МВС.

Руденко також зазначив, що відібраних кандидатів протестують за допомогою поліграфа – так званого "детектора брехні", однак особливістю цього тестування стане перевірка з допомогою технологій аналізу голосу.

Претендентів перевірятимуть на причетність до сепаратизму, кримінальне минуле, залежність від наркотиків або алкоголю, схильність до розголошення службової інформації. Крім того, кандидатів перевірятимуть на причетність до злочинів проти мирного населення під час подій лютого 2014 року в Києві, підкреслив він.

Після проходження цих випробувань кандидата допустять до перевірки фізичної підготовки – біг, підтягування, комплекс силових вправ, а також до практичних стрільб з пістолета і автомата.

Останнім, найскладнішим етапом, стане 5-денний курс виживання. Бійці спатимуть не більше чотирьох годин, долатимуть 20-кілометрові марші з повною амуніцією, отримуватимуть інші критичні навантаження, повідомив Руденко.

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"Тобто, не пройшов якийсь етап – до наступного не допускається", – зазначив заступник глави МВС.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що 1200 бійців поліцейського підрозділу спеціального призначення не можна "набрати за 6 секунд". Це тривалий процес, який може тривати півроку і більше, сказав він.

При цьому він додав, що навіть заслуги в зоні АТО не дають "пільг" при вступі до КОРДу.

"Ті добровольці, які пішли тоді, у травні – вони перші. Шанс потрібно дати, але це не значить, що слід понизити вимоги – ось у чому сенс. Якщо не готові сьогодні – будьте готові завтра. Ми не хочемо профанації і будь-яких компромісів у якості", – наголосив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у процесі реформування МВС у структурі Національної поліції буде створено Корпус оперативно-раптової дії - КОРД. Цей спецпідрозділ повинен професійно та якісно виконувати функції, які раніше покладалися на такі підрозділи, як «Беркут», «Сокіл», «Грифон» та інші.

16 жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що КОРД буде головним ударним підрозділом поліції у боротьбі з організованою та озброєною злочинністю.