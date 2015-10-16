У РНБО назвали головні функції нового спецпідрозділу поліції КОРД

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов відвідав разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим навчальну базу спецпризначенців під Києвом з нагоди завершення навчання інструкторів спецпідрозділу КОРД фахівцями із США.

За словами Турчинова, інструктори спецпідрозділу, які сьогодні отримали дипломи, "зможуть реалізувати амбітне завдання - підготувати бійців принципово нового поліцейського загону спецпризначення КОРД, конкурсний набір до якого розпочато МВС".

"У нової поліції, яка стоятиме на сторожі інтересів громадян, має бути мобільний професійно діючий та абсолютно новий спецназ", - наголосив Турчинов, додавши, що нові загони спецпризначення створюватимуться за принципом американського SWAT "та будуть головним ударним підрозділом поліції у боротьбі з організованою та озброєною злочинністю".

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Окрім того, за його словами, до нового елітного підрозділу запрошується насамперед демобілізована молодь зі Збройних сил України та Національної гвардії, "яка отримала підготовку не на полігонах, а в умовах реальних бойових дій".

"Наше завдання - створити принципово нові органи правопорядку, які повинні забезпечити надійний захист наших громадян, яких українці будуть не боятися, а поважати, довіряти та всіляко підтримувати", - сказав секретар РНБО.

Як зазначив Турчинов, загін ОРД формується за новими принципами, що відповідатиме всім міжнародним стандартам за рівнем підготовки та озброєння.