Facebook заблокував сторінку ватажка "ДНР" Захарченка за приниження честі та гідності українців
Соцмережа Facebook заблокувала сторінку ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Кілька годин тому виявив, що моя публічна сторінка у ФБ заблокована. Як вдалося з'ясувати моїм помічникам, з боку українських учасників мережі надійшло понад 2500 скарг на мою сторінку. Мовляв, мої слова прищемили їх почуття власної гідності і завдали непоправної шкоди їх честі. Це дивно», - заявив Захарченко.
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За його словами, в Facebook він не вживав ніяких виразів, «здатних викликати агресивну реакцію з боку адміністрації соцмережі».
Захарченко поскаржився, що «кияни забули про донецький характер», і пообіцяв здобути перемогу в інформаційній війні.