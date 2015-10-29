Facebook заблокував сторінку ватажка "ДНР" Захарченка за приниження честі та гідності українців

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Кілька годин тому виявив, що моя публічна сторінка у ФБ заблокована. Як вдалося з'ясувати моїм помічникам, з боку українських учасників мережі надійшло понад 2500 скарг на мою сторінку. Мовляв, мої слова прищемили їх почуття власної гідності і завдали непоправної шкоди їх честі. Це дивно», - заявив Захарченко.

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За його словами, в Facebook він не вживав ніяких виразів, «здатних викликати агресивну реакцію з боку адміністрації соцмережі».

Захарченко поскаржився, що «кияни забули про донецький характер», і пообіцяв здобути перемогу в інформаційній війні.