Російські правозахисники "прогнозують" арешти кухарів українських ресторанів

14:36, 29 жовтня 2015
Суспільство
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У президентській Раді з прав людини РФ прогнозують, що після арешту директора Бібліотеки української літератури почнуться затримання кухарів ресторанів української кухні.

Российские правозащитники

Таку думку висловив глава РПЛ Михайло Федотов, повідомляє "РБК".

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"РПЛ стежить за справою директора Бібліотеки української літератури. Ми очікуємо найближчим часом також арештів кухарів у ресторанах з українською кухнею", — сказав Федотов.

Раніше УНІАН повідомляв, що в будівлі Бібліотеки української літератури в Москві проходять обшуки. Як зазначається, співробітникам правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в бібліотеці зберігаються примірники газети, в якій нібито перекручуються історичні факти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, перед входом в бібліотеку чергує співробітник ОМОН в масці і нікого не пропускає в будівлю. Він також висловив категоричну незгоду зі спробою його сфотографувати і зауважив, що бібліотека сьогодні не працює.

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У той же час капітан Слідчого комітету РФ, який відмовився назвати своє прізвище, заявив, що ніякого обшуку в бібліотеці немає, але вона закрита, оскільки "тут ми знаходимося".

Пізніше співробітники бібліотеки повідомили, що поліція підкинула націоналістичну літературу. Співробітник бібліотеки наголосив, що "найголовніше, що знову підкладені якісь книги, і ми це зафіксували".

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