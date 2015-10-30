У Сватовому число постраждалих від вибухів зросло до 54 - ЛВДА

Про це в Facebook повідомила прес-служба Луганської ОВДА.

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"За інформацією Троїцької районної державної адміністрації, до району поступило 54 особи, які постраждали внаслідок вибуху арсеналу в Сватовому. Із них 40 – розміщено в терапевтичному, інфекційному та дитячому відділеннях Троїцького ТМО, 14 – у Троїцькому обласному будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 жовтня на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тисячі тон боєприпасів, почалася пожежа. В ДержНС повідомили, що внаслідок трагедії загинули двоє людей, четверо травмовані.