ДСНС відзвітувала про 100-відсоткове відновлення електрозабезпечення та водопостачання у Сватовому
У м. Сватово Луганської області, де сталася пожежа на польовому артилерійському складі, відновили електрозабезпечення та водопостачання.
Про це повідомляє пре-служба ДСНС.
"Станом на 15 год. у м. Сватове на 100% відновлено електрозабезпечення та водопостачання. Продовжуються роботи з відновлення газопостачання (60% відновлено)", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що із 15 секторів піротехнічними групами ДСНС відпрацьовано 12, в яких було вилучено та знешкоджено 96 вибухонебезпечних предметів.
Продовжується ліквідація осередків пожежі на території складу трьома пожежними танками.
Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося більше 3 тисяч тонн боєприпасів, почалася пожежа. Раніше в ДержНС повідомили, що в результаті трагедії загинули двоє людей, ще четверо травмовані.