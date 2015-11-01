У СБУ спростовують затримання Корбана генералом, який брав участь у розгоні Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

"Ця інформація не відповідає дійсності, і сьогодні дуже багато чорного PR щодо співробітників Служби безпеки", - підкреслила Гітлянська.

У той же час, кажучи про Шайтанова, за її словами, це "бойовий генерал, який має дуже багато заслуг і в тому числі під час бойової операції в зоні АТО".

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Як повідомляв УНІАН, раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці в соцмережі, що знає нібито командира, який курирував затримання Корбана.

За його словами, Валерій Шайтанов був командиром групи, яка розганяла активістів Євромайдану у Будинку профспілок.